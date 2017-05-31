также в разделеПолитика
Гройсман пообещал «тахикардию» министрам, которые сбивают «пульс» евроинтеграции 29
МИД: Лидеры «нормандской четверки» могут встретиться летом 26
Юнкер о ратификации СА: Место Украины – в Европе 39
Опрос: «Батькивщина» и Тимошенко лидируют в электоральных симпатиях украинцев 79
Гройсман из-за ремонта дорог отправится в «турне» по всей Украине 41
Омелян: Пока Москва не сгорит, мы ничего не закончим 158
Петренко будет судиться с Саакашвили 65
Путин не обсуждал Макроном вопрос освобождения украинских политзаключенных 34
Порошенко: Путин пытался «украсть» Анну Ярославну 270
Порошенко: Путь к Ассоциации с ЕС был долгим из-за пакостей России 107
Нидерланды ратифицировали СА Украина-ЕС 98
Россия готова к переговорам с США по Украине 114
Макрон поделился впечатлениями от встречи с Путиным 443
У Порошенко ответили на слова Путина об Анне Ярославне 153
Макрон хочет как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате» 34
Гройсман категорически против продажи земли иностранцам 41
В Берлине заверили, что Меркель выступает за тесное партнерство с США 33
Защита Януковича потребует допросить в суде Порошенко, Турчинова и Парубия 38

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина в значительной мере отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом она сказала на заседании правительства.

«К сожалению, мы видим, что, несмотря на все наши достижения, мы во многом отстаем от графика выполнения Соглашения. И это отставание довольно значительное. Я говорила еще в марте, что в прошлом году Украина имплементировала в свое законодательство из запланированных 130 актов права ЕС всего 26. Здесь, очевидно, - сложность работы и правительства, и министерств, и парламента, и несовершенство наших бюрократических процедур. Но я при этом всем хочу напомнить, что европейская интеграция перестает быть сферой международных отношений Украины. Это, прежде всего, внутренние реформы в подотчетных каждому министерству сферах», - подчеркнула она, сообщает УНИАН.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в течение трех лет функционирования Соглашения с ЕС (во временном режиме применения) приближение украинского законодательства в полной мере ни в одной сфере не произошло.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от всех министерств обеспечить скорейшее выполнение условий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и подчеркивает персональную ответственность министров за выполнение евроинтеграционных мероприятий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года