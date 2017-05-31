Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина в значительной мере отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом она сказала на заседании правительства.

«К сожалению, мы видим, что, несмотря на все наши достижения, мы во многом отстаем от графика выполнения Соглашения. И это отставание довольно значительное. Я говорила еще в марте, что в прошлом году Украина имплементировала в свое законодательство из запланированных 130 актов права ЕС всего 26. Здесь, очевидно, - сложность работы и правительства, и министерств, и парламента, и несовершенство наших бюрократических процедур. Но я при этом всем хочу напомнить, что европейская интеграция перестает быть сферой международных отношений Украины. Это, прежде всего, внутренние реформы в подотчетных каждому министерству сферах», - подчеркнула она, сообщает УНИАН.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в течение трех лет функционирования Соглашения с ЕС (во временном режиме применения) приближение украинского законодательства в полной мере ни в одной сфере не произошло.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от всех министерств обеспечить скорейшее выполнение условий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и подчеркивает персональную ответственность министров за выполнение евроинтеграционных мероприятий.