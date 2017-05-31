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Дисциплинарная комиссия Национального антикоррупционного бюро Украины рекомендовала директору НАБУ уволить сотрудника, который 14 мая стал участником дорожно-транспортного происшествия в Киеве. Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании 29 мая, сообщает пресс-служба НАБУ.

«После изучения материалов служебного расследования, проведенного управлением внутреннего контроля НАБУ, комиссия увидела в действиях сотрудника Бюро-участника ДТП признаки состава дисциплинарного проступка, а именно: нарушение присяги и требований Кодекса профессиональной этики работников НАБУ, а также несоблюдение служебной дисциплины и совершение поступка, дискредитирующего звание лица начальствующего состава Национального бюро», - говорится в сообщении.

Поэтому дисциплинарная комиссия рекомендовала директору бюро применить к сотруднику дисциплинарное взыскание в виде увольнения с НАБУ.

Напомним, утром 14 мая на Подоле в Киеве водитель, находящийся за рулем джипа Lexus, устроил аварию. Вылетев на тротуар, он снес памятник с трактором и через 60 метров врезался в микроавтобус. Не дожидаясь полиции, с автомобиля были сняты номера посторонними лицами.

НАБУ провело служебное расследование в отношении своего сотрудника.
ForUm

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