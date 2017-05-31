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Очередной попыткой очернить Юрия Иванющенко назвал сегодняшние заявления главного редактора интернет-издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова адвокат бизнесмена Юрий Колесников.

По словам адвоката, Бутусов предпринял очередную попытку атаки на Иванющенко с целью отвлечь внимание от проигранных ранее судебных процессов, сообщает «Обозреватель».

«Я как представитель защиты Иванющенко хочу напомнить главному редактору интернет-издания «Цензор.нет» Бутусову, что апелляционный суд города Киева 18 января 2017 года удовлетворил исковые требования Иванющенко к Бутусову о защите чести достоинства и деловой репутации, а также обязал опровергнуть недостоверную информацию, озвученную им в телеэфире, на своей странице в Facebook, а также на сайте «Цензор», - сказал Колесников.

Адвокат отметил, что вынесенное судом решение было проигнорировано Бутусовым. «Решение суда не помешало ему продолжить распространять неправдивую информацию.  Так, сегодня на странице Бутусова в Фейсбуке было опубликовано сообщение, в котором упоминается имя Юрия Иванющенко в связи с причастностью к хищениям в госкорпорации «Укрспирт» - прокомментировал Колесников.

По сути обвинений Колесников отметил, что они не имеют никакого отношения к реальности: «Никогда наш клиент не имел никакого отношения к концерну «Укрспирт», не занимал там никаких должностей и не получал финансовой выгоды от его деятельности»

«Сегодня, мы наблюдаем возвращение «черной» pr-технологии – в медиа пошла нова волна заявлений о якобы причастности нашего клиента к противозаконным действиям. Идут обвинения по «Укрспирту», по событиям во время Евромайдана. Хочу заявить, что правоохранительными органами Украины на требования суда и адвокатов предоставлялась информация, согласно которой Иванющенко не является фигурантом уголовных дел, в частности, связанных с преступлениями в отношении участников Евромайдана. Данный факт был установлен решением Аппеляционного суда города Киева от 18 января 2017 года» - добавил Глазков.

Подводя итоги, адвокаты заявили: «Мы настойчиво призываем Юрия Бутусова прекратить распространять неправдивую информацию в адрес нашего клиента и выполнить решение Апелляционного суда Киева от 18 января 2017 года, а СМИ не участвовать в инсинуациях и не тиражировать ложные заявления».

Напомним, в начале марта 2017 года Европейский Союз исключил из санкционного списка Юрия Иванющенко, сняв с него санкции.
ForUm

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