Умер глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию.

Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Газпрома» о применении принципа «бери или плати» в контракте на поставку газа в Украину от 2009 года.

Полиция задержала более 40 вооруженных людей, который спровоцировали конфликт со стрельбой в с. Метановка Теплицкого района Винницкой области.

Кабинет Министров ухудшил прогноз роста ВВП с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

«Газпром» 12 мая получил от Минюста Украины постановление об аресте акций «Газтранзита».

В течение мая в результате военных провокаций погибли 7 бойцов АТО, 141 – получил ранения.

НБУ снял ряд ограничений на валютном рынке.

Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министр Николай Азаров, скрывающиеся в России от украинского правосудия и находящиеся под санкциями Европейского Союза, не смогут воспользоваться безвизовыми поездками в страны Евросоюза.

«Укрзализныця» допускает подорожание билетов на популярных направлениях на 25%.

Ограничения таможнями ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей, заявил директор департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы Алексей Василенко, комментируя информацию о запрете на ввоз товаров известных брендов.

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров покидает тренерский штаб команды.



В результате боевых действий за прошедшие сутки 1 украинский военный погиб, еще 5 получили ранения.