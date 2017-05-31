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На Южной Борщаговке 31 мая утром столкнулись маршрутное такси и автобус, одного из водителей госпитализировали.

ДТП случилось на пересечении улиц Семьи Сосниных и Кольцова, сообщает Укринформ.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса, его доставили в больницу.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель маршрутки.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром, именно тогда, когда большинство людей ехали на работу. Водитель маршрутки выехал на перекресток и не пропустил автобус, который двигался по главной дороге.
ForUm

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