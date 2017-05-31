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С марта по 14 мая на Донбассе погибли 35 мирных жителей, еще 143 были ранены. Об этом говорится гуманитарном бюллетене управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«С марта по 14 мая управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило 178 жертв среди гражданского населения (35 погибших и 143 раненых). По оценкам агентства, общее число погибших среди гражданских лиц с начала конфликта (в период с 14 апреля 2014 по 14 мая 2017 года) превышает 2000, а количество гражданских, получивших ранения, составляет 7-9 тысяч лиц», – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной большинства жертв являются обстрелы, подрыв на минах и взрывоопасных остатках войны (ВЗВ).

«Кроме того, значительные повреждения, причиненные жилым домам и жизненно важной инфраструктуре, в частности объектам электро- и водоснабжения, больницам и школам, увеличивают потребности людей, живущих в зоне активных боевых действий», – подчеркнули в управлении.

Напомним, по данным ОБСЕ, в 2016 году 141 мирный житель в Донбассе пострадал в результате детонирования взрывных устройств. 
ForUm

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