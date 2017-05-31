НАК «Нафтогаз Украины» потребовала от «Киевэнерго» расплатиться за поставки и транзит газа. Об этом сообщается на странице «Нафтогаза» в Facebook.

«370 миллионов долга «Укртрансгаза» - это еще мелочи. «Нафтогазу» «Киевэнерго» задолжало 4,2 миллиарда и является крупнейшим нашим должником (кстати, лимиты на газ мы им пока выделяем). При таких обстоятельствах возникает вопрос: «Где деньги, Зин?». Где деньги, уплаченные киевлянами за тепло и горячую воду?» - спросили в НАК.

В качестве примера в компании привели киевскую ТЭЦ-4 (обслуживает жителей Днепровского и Дарницкого районов и принадлежит ООО «Еврореконструкция»), которая работает в тех же условиях, что и предприятия «Киевэнерго», обеспечивает уровень расчетов с «Укртрансгазом» около 95% и не отключает своих абонентов от горячего водоснабжения.

«Возможно, как естественного монополиста, чьи расходы включаются в тарифы на отопление и горячую воду, «Киевэнерго» стоит обязать публично отчитываться о своих расходах и осуществлять закупки на Прозорро?» - отметили в «Нафтогазе».

Напомним, 30 мая в «Киевэнерго» заявили, что «Киевтрансгаз» полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и зимой отоплением) Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы.

В компании отметили что основная причина прекращения газоснабжения на теплоисточники Киева – накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения.