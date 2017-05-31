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Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, скрывающиеся в России от украинского правосудия и находящиеся под санкциями Европейского Союза, не смогут воспользоваться безвизовыми поездками в страны Евросоюза. Об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца сказала во время общения с гражданами на телефонной линии.

«Я думаю, что нет. Я думаю, что дальше тех городов, где они сейчас находятся, они вряд ли рискнут выехать», - отметила Беца, отвечая на вопрос, смогут представители бывшей власти Янукович и Азаров воспользоваться возможностью безвизовых поездок в ЕС после введения 11 июня безвизового режима для Украины, сообщает УНИАН.

По словам Бецы, если они приедут в Украину, чтобы оформить биометрический паспорт, то «будут сразу же привлечены к ответственности». Она напомнила, что многим представителям бывшей власти из окружения Януковича запрещен въезд в Евросоюз.

Как ранее сообщал ForUm, 3 марта совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.
ForUm

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