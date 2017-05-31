В среду, 31 мая, заработал первый совместный украинско-молдавский контрольно-пропускной пункт «Первомайск-Кучурганы» на центральном (приднестровском) участке границы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Пограничной полиции Молдовы.

«На первом этапе работы совместного КПП «Первомайск-Кучурганы», который продлится шесть месяцев, сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы Молдовы совместно со своими украинскими коллегами будут осуществлять контроль над экспортом товаров из Приднестровского региона», - говорится в сообщении.

В этот же период будет осуществляться также мониторинг транспортного и пассажирского потока, регистрация иностранных граждан при въезде и выезде из территории Молдовы, а также будут предоставлены консультации о национальном миграционном законодательстве Молдовы.

Сообщается также, что для лиц, желающих получить более подробную информацию о деятельности совместного КПП и оказываемых услугах, выпущен специальный гид-справочник на четырех языках – украинском, молдавском, русском и английском.

Решение об открытии совместных пунктов контроля на молдавско-украинской границе было принято во время встречи в Киеве в феврале нынешнего года премьер-министров Молдовы и Украины Павла Филиппа и Владимира Гройсмана.

В настоящее время на молдавско-украинской границе действуют еще четыре совместных КПП: «Бричаны-Росошаны», «Крива-Мэмэлига», «Ларга-Кельменцы» (северный участок границы) и «Джурджулешты-Рени» (юг Молдовы).