За четыре месяца этого года ПАО «Украинская железная дорога» получила 96,2 млн грн прибыли.

Об этом информирует пресс-служба «Укрзализныци».

«Укрзализныце» удалось с начала этого года сработать с прибыльным финансовым результатом. Такая тенденция наметилась впервые за последние три года. За 4 месяца 2017 года ПАО «Укрзализныця», как свидетельствует управленческая отчетность, получило 96,2 млн грн прибыли, тогда как за соответствующий период 2016 года финансовый результат был убыточный в 1,7 млрд грн, а за 4 месяца 2015 года – был убыток 666 млн грн», - сказано в сообщении.

По словам председателя правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Балчуна, всего налогов за четыре месяца 2017 года ПАО «Укрзализныця» уплачено 4,9 млрд грн, в том числе в государственный бюджет – 1,7 млрд грн, в государственные целевые фонды – 1,64 млрд грн и в местные бюджеты – 1,55 млрд грн.

«Мы обеспечили рост доходов более быстрыми темпами, чем росли расходы, и это положительно сказалось на финансовом результате. Соответственно возросли и объемы текущих налогов и обязательных платежей в бюджет и государственных целевых фондов на 358,8 млн грн», - отметил он.

По данным Балчуна, улучшены все параметры работы: в пассажирском, грузовом секторах, финансовой деятельности. Грузооборот за четыре месяца этого года вырос на 8,3%, пассажирооборот – на 6,5 %, производительность труда выросла на 5,3 %, а среднемесячная зарплата – на 27,3 %. Перевезено 110,5 млн тонн грузов, что больше на 3,8 %, чем за соответствующий период 2016 года. Услугами железных дорог воспользовалось 63,9 млн пассажиров, что больше, чем за четыре месяца 2016 года на 2,3 %. От перевозки пассажиров получено 3,7 млрд грн убытка.

Кроме того, региональные филиалы, филиалы и ПрАТ ПАО «Укрзализныця» за счет собственных средств освоили капитальных инвестиций и капитального ремонта на сумму 1638,8 млн грн, привлеченных – 142,6 млн грн, средств инвесторов – 1,2 млн грн. На обновление подвижного состава направлено 1074,6 млн грн, в том числе приобретено и изготовлено подвижного состава на сумму 399,5 млн грн (а именно 12 пассажирских вагонов на сумму 176 млн грн); изготовлено 252 грузовые вагоны на общую сумму 222 млн грн и 2 окатышевозы на сумму 1,5 млн грн, выполнены работы по модернизации и капитального ремонта подвижного состава на сумму 675,1 млн грн.

Работы по капитальному строительству и капитальному ремонту путей, зданий и сооружений выполнены на общую сумму 574 млн грн, из них за счет привлеченных средств – 142,6 млн грн (на строительство Бескидского тоннеля). На реконструкцию и капитальный ремонт колеи направлено 342,4 млн грн. Модернизация других основных средств составила 42,4 млн грн. Приобретено механизмов и оборудования, других необоротных материальных и нематериальных активов на сумму 91,6 млн грн.