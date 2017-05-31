Украина пошла на радикальный шаг в кибервойне с Россией, когда заблокировала российские соцсети для своих пользователей. Об этом сообщает ZN.UA американское издание Wall Street Journal.

«Вконтакте» и «Одноклассники» были популярны в Украине, как и в других постсоветских странах. В Киеве свое решение объяснили тем, что эти сайты служат российской пропаганде. Эксперты по кибербезопасности со своей стороны, добавляют, что соцсети представляют еще большую опасность, став стартовыми площадками для хакерских атак.

По словам специалистов, социальные сети позволяют хакерам собирать личные данные о людях, которых собираются атаковать, а также как платформу для размещения вредоносных программ. «В Украине подобные атаки могли иметь смертельный характер», - говорится в статье.

После того, как на востоке Украины началась война, американская компания по кибербезопасности CrowdStrike обнаружила, что российские хакеры, связанные с группой APT 28, распространили через «ВКонтакте» вирус для приложения для Android. Вредная программа проникла в программное обеспечение для украинских артиллеристов, которое разработал Ярослав Шерстюк. Программа позволяла рассчитать данные для наведения украинских гаубиц. Однако, российский вирус позволил сломать программу и определять местоположение украинской артиллерии, чтобы потом российские силы могли нанести по ним удар.

Издание пишет, что в прошлом году российские хакеры пытались даже вывести из строя электроподстанцию в Киеве. Другая кибершпионская группа из России Sandworm устроила атаку на электросеть в Западной Украине. Об этом изданию рассказал аналитик компании FireEye Джон Халтквист.

«Случаи в Украине дают возможность получить информацию о противнике до того, как он устроит новые атаки на Западе», - отметил американский эксперт. По его словам, вредоносный код Sandworm, который обнаружили в Украине, был замечен и в элетроэнергетической сети США.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Украина».