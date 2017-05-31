Скоро исполнится год, как в Украине повысили штрафы за езду в пьяном состоянии, а проблема как была, так и остается. По данным Управления по безопасности дорожного движения МВД, ежедневно в Украине ловят около сотни нетрезвых водителей. В выходные дни и по пятницам статистика может подскочить и до 150 человек. Отметим, это только те, кого удалось поймать. Реальное число потенциально опасных нарушителей в разы больше.

На днях в Верховной Раде депутаты и юристы совещались, как быть. Наработанные предложения опубликовал в Фейсбуке Мустафа Найем. «КП» в Украине» решила включиться в обсуждение острой темы.

Ввести градацию санкций

Инициативная группа предлагает ввести градацию санкций в зависимости от степени опьянения. Чтобы человек с содержанием алкоголя в крови 2,50 промилле нес более жесткое наказание, чем водитель, у которого обнаружили, к примеру, 0,3 промилле. Сейчас и того и другого бьют гривной одинаково.

Комментарий

- Это нормальная европейская практика, - говорит адвокат Владислав Власюк - соучастник инициативной группы. - Чем выше степень опьянения, тем большую опасность представляет человек за рулем. А значит, и спрашивать с него нужно строже.

С таким предложением согласен известный эксперт по безопасности дорожного движения Владимир Караваев:

- Градация санкций нужна. И не только для нетрезвых водителей, но и по всем видам нарушений Правил дорожного движения. Будем надеяться, что идея получит форму закона и на примере 130-й статьи Админкодекса (пьянство за рулем. - Ред.) мы сделаем первый шаг к разумным изменениям.

Поднять алкогольный порог

Любителей пивка это явно обрадует: допустимый порог алкоголя в крови предлагается поднять с 0,2 до 0,5 промилле. Но не для всех, а только для матерых водителей.

Комментарии

- Медики подтверждают, что человек, который имеет большой опыт вождения, меньше подвержен влиянию алкоголя, когда находится за рулем, - отмечает Владислав Власюк. - Но для водителей, у которых нет как минимум двух лет стажа, должна остаться прежняя норма. И для водителей коммунального транспорта - безусловно тоже.

Но у этой идеи явно найдутся свои противники.

- Норму 0,2 промилле ввели потому, что она соответствует биологической среде. То есть человек может вовсе не пить, а в крови обнаружится алкоголь, если в организме происходят процессы брожения. Поднять порог до 0,5 промилле - это провоцировать водителей на употребление алкоголя. Когда мне говорят, что в кружке пива или бокале шампанского нет ничего страшного, я спрашиваю: а вы бы посадили в машину к человеку с запахом перегара своего ребенка? И спор сразу прекращается, - приводит доводы Владимир Караваев.

Разрешить внезапные проверки

В отличие от бывших гаишников - любителей засад в кустах, нынешние патрульные не могут беспричинно останавливать автомобили. Даже если водитель оказался пьян, суд может аннулировать протокол, если нарушитель докажет, что для проверки не было веского повода. Любителям градуса это играет на руку. По мнению авторов наработок, полиции нужно дать право на случайные проверки по принципу «когда угодно и где угодно». И стимулировать полицейских к таким проверкам.

Комментарии

- Это не значит, что полицейские будут останавливать кого попало и везде, - отмечает адвокат Власюк. - Патрули могут работать в районе питейных заведений и проверять водителей, которые их посещали. Это обычная отработка с целью профилактики.

Владимир Караваев называет такую затею «палкой о двух концах»:

- С одной стороны, это может стимулировать полицейских необоснованно останавливать автомобили, чтобы набить статистику. С другой - иначе обнаружить пьяного нельзя, - говорит эксперт. - Считаю, что нужно идти по другому пути - более эффективно использовать систему контроля по типу «Рубеж», которая по номерному знаку выдает историю автомобиля. Если за ним уже числятся нарушения, таких водителей обязательно следует проверять.

Внедрить «пункты трезвости»

Это предложение, как и все остальные, авторы обосновывают мировым опытом. В определенный день и время на оживленной дороге выставляется специальный знак и дежурят несколько патрулей. Стражи порядка останавливают машины и проверяют водителей.

Комментарии

- Такие акции целесообразно проводить вечером в пятницу или в выходные дни, - считает Владислав Власюк. - Их можно анонсировать, а можно применять элемент внезапности. Пока это только замысел, он обсуждается.

По мнению Владимира Караваева, долго обсуждать не стоит.

- Глупость полнейшая. Две машины проверять, а третья - как раз та, где пьяный, может проскочить, - отмечает эксперт. - Повторю: нужно ужесточить контроль за серийными нарушителями, а не за всей массой водителей. Большинство из них дисциплинированные.

Наказывать страховкой

Также предлагается внедрить практику передачи информации о нарушениях Правил дорожного движения страховым компаниям.

Комментарий

- Вот тут голосую двумя руками, - говорит Владимир Караваев. - В Украине существует бонус-малус (система страховых поощрений и наказаний), но он не работает. А нужно, чтобы работал. Чем чаще водитель нарушает правила, тем дороже для него должна быть страховка, поскольку такой человек представляет собой объект риска.

Изменить сроки штрафов

В Раде уже зарегистрирован законопроект о внесении ряда изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, предлагается увеличить срок наложения взыскания с 3 до 6 месяцев.

Комментарий

- Это мотивируют тем, что суды часто не успевают рассматривать административные протоколы в течение 90 дней, но срок увеличивать нельзя. Человек, у которого отобрали права, получает временное водительское удостоверение. И ездит с ним три месяца, являясь потенциально опасным. А будет ездить полгода, если изменения примут, - обращает внимание Владимир Караваев. - Сроки, наоборот, нужно сокращать. Чтобы наказание следовало сразу за нарушением.

Также депутаты просят наделить полицию полномочиями обжаловать решения судов, если те оказались лояльными к нарушителям. По мнению нашего эксперта, это разумно, поскольку полиция имеет такое же право быть участником процесса, как и все остальные организации.

А как у них?