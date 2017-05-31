Сегодня, 31 мая, в 9:00 началось открытое рейтинговое интернет-голосование за лиц, изъявивших желание работать в составе совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Голосование продлится в течение всего дня - с 9:00 до 21:00. Отдавать голоса за представителей общественных объединений (далее - ГО) могут все граждане, проживающие на территории Украины. Один человек имеет право выбрать до 15 кандидатур среди 56-ти претендентов от 35 ГО. Призываем общественность участвовать в выборов по ссылке: https://nabu.gov.ua/voting/», –гвоорится в сообщении.

Список участников конкурса по избранию совета общественного контроля и информация о них размещены на сайте Бюро.

В НАБУ отметили, что каждому избирателю на голосование отведено 15 минут. Для того, чтобы сделать выбор, нужно: перейти на страницу голосования по ссылке (указанной выше), нажать «НАЧАТЬ ГОЛОСОВАНИЕ», пройти тест и подтвердить, что Вы согласны с правилами конкурса. Следующий шаг - указать свой электронный адрес, на который будет отправлен код подтверждения. Полученный код необходимо скопировать в соответствующее поле на странице. Далее избиратель должен ввести номер мобильного телефона украинского GSM-оператора, на который получит sms-сообщение с кодом подтверждения. Его необходимо скопировать в соответствующее поле на странице. После этого последний шаг - поставить «птички» у фамилий кандидатов, за которых хотите отдать свой голос, и нажать значок «проголосовать». На мониторе появится подтверждение голосования. Также эта информация будет отправлена ​​на указанный избирателем электронный адрес.

Также сообщается, что, если по техническим причинам гражданин не успеет проголосовать (информация о времени, которое осталось, отображается в верхней части страницы голосования), попытку можно повторить через 5 минут.

Защиту процесса голосования от внешнего вмешательства обеспечивает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а мониторинг процесса голосования - ОО «Электронная демократия».

В НАБУ напомнили, что согласно закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач Национального бюро, рассматривает отчеты и утверждает заключение по ним, два ее представители входят в состав Дисциплинарной комиссии Бюро.