В Литву в прибыли 60 боевых машин пехоты и около 200 солдат из Норвегии. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Литвы.

Таким образом, батальон НАТО в Литве под руководством Германии полностью укомплектован.

В 2017-2018 годах в составе боевой группы будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.

Из Норвегии модификации танков Leopard, бронемашины M113, боевые машины пехоты CV 90, грузовые и легковые транспортные средства были доставлены ​​в порт Клайпеды на прошлой неделе.

НАТО увеличивает присутствие на восточном фланге, размещая на ротационной основе четыре боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

В составе боевой группы передовых сил НАТО в Литве вместе с прибывшими норвежскими военными также дислоцированы 450 немецких военных, 100 - бельгийских и 250 - нидерландских.