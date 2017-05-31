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Американские военные начали поставлять легкое вооружение сирийским курдам, которые будут принимать участие в штурме города Ракка, находящегося в руках боевиков экстремистской группировки «Исламское государство», сообщает ВВС.

США рассматривают отряды курдов, входящие в альянс вооруженной оппозиции, как часть сил по борьбе с ИГ.

Однако решение Вашингтона может вызвать гнев Турции, которая обвиняет курдов в сепаратизме.

Ракка с января 2014 года находится под контролем боевиков «Исламского государства» и считается главным оплотом джихадистов в Сирии.

Наступление на город поддерживаемой американской авиацией повстанческой коалиции, в которую входят курдские отряды, началось в ноябре 2016 года.

 
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