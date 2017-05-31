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Фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» ВМФ России осуществили пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры. Все цели поражены», - говорится в сообщении. Подводная лодка «Краснодар» выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения, передает ТАСС.

Отмечается, что целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки.

Минобороны РФ подчеркивает, что «командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия».

«Успешное выполнение поставленной задачи, - по оценке Минобороны РФ, - подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ, экипажей кораблей и подводной лодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения».

«Российский Военно-морской флот продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа», - подчеркивается в сообщении МО РФ.
ForUm

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