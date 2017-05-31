Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп во время общения с мировыми лидерами раздает им свой мобильный номер и обращается с просьбой связываться с ним не по служебной линии – в нарушение всех норм протокола и безопасности. Об этом пишет The Washingotn Post со ссылкой на AP.

«Президент Дональд Трамп раздает свой номер мобильного телефона мировым лидерам, призывая их обращаться напрямую к нему, что является необычным предложением, которое нарушает дипломатический протокол и вызывает беспокойство в связи с вопросами безопасности и секретности», - подчеркивается в публикации.

В частности, Трамп предложил связываться с ним по мобильному лидерам Канады и Мексики, сообщили бывшие и действующие чиновники администрации США, знакомые с практической стороной дела. Пока только премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался этим предложением, отметили источники.

Трамп также обменялся номером с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда они общались сразу после победы Макрона на выборах в начале месяца, сообщил источник во французской администрации, сообщает Укринформ.

Все чиновники делились информацией на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены раскрывать разговоры. В то же время, ни Белый дом, ни офис Трюдо не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

С одной стороны, желание мировых лидеров связываться с ними по мобильному телефону не может показаться странным в современном мобильном мире. Но на дипломатической арене, когда происходят разговоры лидеров о государственных делах, пользование личной сотовой трубкой является существенным нарушением протокола для президента, а также выражения им недоверия к официальным каналам связи, отмечает издание.