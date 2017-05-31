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В соцсети Twitter произошла перепалка между официальными аккаунтами Украины и России.

Конфликт начался с того, что украинская сторона выложила коллаж с кратким описанием биографии королевы Франции Анны Ярославны и березами. Так авторы публикации намекнули на то, что во время жизни монаршей особы на месте Москвы был лес. На это российский аккаунт напомнил, что общая история двух государств должна не разделять их, а наоборот, сплачивать.

После этого заявления официальный Twitter Украины запостил гифку из «Симпсонов» с фразой «Ты не меняешься, не так ли?».
ForUm

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