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Если в предыдущие годы украинская аудитория Facebook росла на стабильные 35-40%, то только за последние 2 недели она выросла на полтора миллиона, и составляет по состоянию на 30 мая 8,3 млн, сообщает Watcher.

По методологии Facebook, пользователями соцсети являются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть будучи при этом залогиненными.

То есть в этой статистике не учитываются, например, зарегистрированные пользователи, которые не заходят в соцсеть в течение последних 30 дней, а также люди, которые не зарегистрированы в соцсети, но просматривают ее контент (например, видео).

За последние 8 лет – с апреля 2009 года – аудитория Facebook в Украине выросла в 131 раз (с 63 тысяч до 8,3 млн).

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».
ForUm

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