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Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что слова канцлера Германии Меркель о том, что Европа больше не может полагаться на других и должна сама бороться за свое будущее свидетельствуют не о потере доверия к президенту США Дональду Трампу, а наоборот - о его влиянии. Об этом сообщает Голос Америки.

«Это замечательно. Именно к этому и призывал президент. Он призвал к тому, чтобы в НАТО увеличили расходы на оборону. Генсек НАТО также заявил, что призывы президента подталкивают Альянс в правильном направлении», - заявил Спайсер.

Он также опроверг сообщения СМИ о том, что отношения между Меркель и Трампом являются напряженными.

Представитель Белого дома отметил, что осознание Меркель того, что Европа должна сама защищать себя, а не полагаться на США является позитивом.

«Это хорошо для них, хорошо для НАТО и хорошо для Америки», - заявил Спайсер.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейцев к единению на фоне неоднозначного итога саммита «Большой семерки». Она отметила серьезные разногласия Евросоюза и Соединенных Штатов Америки при президенте Дональде Трампе.
ForUm

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