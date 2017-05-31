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Сегодня ночью боевики обстреляли территорию воспитательного центра одного из детских лагерей в селе Зеленый Гай Волновахском районе, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

По данным главка, во время обстрела на территории лагеря, кроме охранников, никого не было. Первый заезд детей планируется в июне 2017 года.

Следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции обследовала территорию и установила, что в помещении столовой повреждены 3 окна и еще столько же в корпусах № 1 и 4. Пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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