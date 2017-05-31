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Американские военные заявили, что провели успешные учения системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет, которые предположительно могли бы лететь в сторону США.

Как отмечается, это первые испытания подобного рода, которые проводились в свете угрозы со стороны КНДР.

Как сообщили представители Пентагона, ракета-перехватчик была запущена с авиабазы в Калифорнии и сбила над Тихим океаном учебную цель, запущенную с Маршалловых островов и летевшую к побережью США, сообщает Би-би-си.

Напомним, Северная Корея не прекращает проведение испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет. Только за последнюю неделю таких испытаний было три.

В частности, накануне власти КНДР подтвердили, что с территории страны был осуществлен очередной запуск баллистической ракеты.

После проведения испытания лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ продолжить разработку более мощных видов стратегических вооружений.

Кроме того, Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа. Ким Чен Ын заявил, что новая ПВО должна «лишить врагов иллюзии об их господстве в воздухе».
ForUm

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