Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Президент Петр Порошенко обвинил Россию в препятствовании процессу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ завершили вручения обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам по так называемому «газовому делу».

Общественные организации и предприятия, в названии которых есть слово «полиция», должны будут перерегистрироваться в Министерстве юстиции и убрать это слово.

В Дарницком районе Киева неизвестный из автомобиля «Ауди» застрелил мужчину.

Убитым оказался бывший и.о. директора ГП «Укрспирт» Виктор Панков.

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса в 2017 году.

С начала суток пророссийские незаконные вооруженные формирования 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения

Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по поводу Украины. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Гражданину Украины может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях по нескольким причинам.

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки ранены 3 мирных жителя.

Детективы Национального антикоррупционного бюро отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.

По материалам Службы безопасности Украины прокуратурой Автономной Республики Крым открыто уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины.

В помещение Львовского областного совета ворвались около сотни молодых людей.

«Киевтрансгаз» полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и зимой отоплением) Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы.

Шквальный ветер и ливни пронеслись по некоторым районам столицы.