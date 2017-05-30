Длительное перемирие на Донбассе возможно тогда, когда об этом распорядится лично российский президент. Об этом журналистам в Берлине после переговоров в «нормандском формате» во вторник сказал глава украинской делегации на них, первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.

«Сегодня было предложение украинской стороны объявить очередной (десятый) режим тишины, но попросить или потребовать (как угодно можно называть) от российской стороны, чтобы президент Путин лично настаивал. Мы думаем, его послушаются», - сказал Пристайко.

Он напомнил, что самым эффективным и продолжительным из предыдущих 9 режимов тишины был тот, когда 2 года назад, перед 1 сентября Путин «отдельно, персонально» сказал об этом, и его «почему-то» послушались.

Пристайко отметил, что основной месседж украинской стороны на переговорах был в том, что надо прежде всего прекратить стрелять, убивать людей. «Это наша принципиальная позиция», - подчеркнул он, признав при этом, что французские и немецкие партнеры порой стараются в некоторых моментах «подтолкнуть Украину к выполнению некоторых вещей, которые не стоят на первых местах в нашем списке задач».

Основная же задача встречи 30 мая в Берлине была заслушать доклады о деятельности 4 «минских» рабочих групп. Их руководители, а также спецпредставитель ОБСЕ по Украине (глава Трехсторонней контактной группы) Мартин Сайдик, также приняли участие в переговорах.

По словам Пристайко, на сегодняшней встрече в Берлине стороны попытались найти решение вопросов, на которых «застряли» рабочие группы в Минске: «Мы обсудили все проблемы и попробовали им (группам) найти путь там, где завершается компетенция ОБСЕ. Это и есть основная цель нашего механизма».

Дипломат считает, что реальнее всего сейчас рассчитывать на прогресс в болезненном для всех вопросе обмена заложниками. Пристайко напомнил, что в Украине была проведена верификация по тюрьмам.

До этого было определенное недоверие, но теперь, отметил замминистра, «мы считаем, что эта работа позволит снять все последние препоны для обмена «всех на всех».

Напомним, после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 мая Президент Петр Порошенко заявил, что переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе будут активизированы .