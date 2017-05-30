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В случае проведения парламентских выборов в ближайшее время 13,9% из тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором партии, готовы отдать свои голоса за «Батькивщину». Об этом свидетельствуют результаты опроса «Общественно-политические настроения населения», которые обнародовала сегодня социологическая группа «Рейтинг».

За Оппозиционный блок, согласно исследованию, готовы проголосовать 10,4%, БПП Солидарность – 10,2%, Радикальную партию – 9,5%, партию «За жизнь» – 9,2%. Гражданскую позицию готовы выбрать 7,7% опрошенных, «Самопомич» – 7,1%, Свободу – 6,6%, Народный Контроль и партию УКРОП – по 2%, сообщает РБК-Украина.

Рейтинг других политических сил менее 2%. Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с предпочтениями. За Порошенко проголосовали бы 12%, Бойко – 10,2%, Гриценко и Рабиновича по 10,1%, Ляшко – 9,6%, Садового – 7,6%, Тягнибока – 4,8%.

Рейтинг остальных кандидатов менее 2%. Аудиторией опроса было население Украины от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 12-20 мая 2017 г. 
ForUm

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