Министерство информационной политики не вносило предложений о введении санкций против российских социальных сетей, компаний «Яндекс» и Mail.ru. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

«В предложениях министерства относительно перечня юридических лиц, к которым применяются ограничительные меры, отсутствуют предложения относительно юридических лиц, связанных с социальными сетями «Вконтакте», «Одноклассники», сервисами «Яндекс» и Mail.ru. Также отсутствуют любые другие предложения, имеющие отношение к упомянутым интернет-сервисам и социальным сетям», - говорится в документе.

В то же время Мининформполитики не может предоставить предложения как министерства, так и в целом Кабинета Министров Совету национальной безопасности и обороны касательно перечня санкций против российских компаний, ссылаясь на особый режим доступа к подобным документам.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».