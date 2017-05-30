также в разделеОбщество
Жара в Украине спадет в первый день лета 7
В МИД считают, что перемирие на Донбассе зависит от Путина 9
НАБУ не отпустило Насирова в США 13
Почти 227 тысяч украинцев платят в Польше налоги 11
Дело 8 фигурантов «газовой схемы» Онищенко уже в суде 19
НАБУ до завтра подумает, отпускать ли Насирова в США 23
Суд отказался рассматривать дело замглавы Минздрава 22
По факту развязывания чиновниками РФ гибридной войны против Украины завели дело 45
По «газовому делу» Онищенко – 9 беглецов 20
Гройсман – львовянам: Я не могу вам построить мусороперерабатывающий завод 114
В Генштабе пояснили, кто из офицеров подпадает под призыв 224
РФ обвинила ЕС в «визовом геноциде» крымчан 67
СМИ: «ВКонтакте» закрывает офис в Киеве 387
Львовский облсовет захватили русскоязычные националисты 417
НАБУ доказало, что обыскивало Окружной админсуд Киева законно 25
Мэр и депутаты Чопа погорели на взятке 54
Осенью в Киеве выступит Sting 27
Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса 146

Министерство информационной политики не вносило предложений о введении санкций против российских социальных сетей, компаний «Яндекс» и Mail.ru. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

«В предложениях министерства относительно перечня юридических лиц, к которым применяются ограничительные меры, отсутствуют предложения относительно юридических лиц, связанных с социальными сетями «Вконтакте», «Одноклассники», сервисами «Яндекс» и Mail.ru. Также отсутствуют любые другие предложения, имеющие отношение к упомянутым интернет-сервисам и социальным сетям», - говорится в документе.

В то же время Мининформполитики не может предоставить предложения как министерства, так и в целом Кабинета Министров Совету национальной безопасности и обороны касательно перечня санкций против российских компаний, ссылаясь на особый режим доступа к подобным документам.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года