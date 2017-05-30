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С начала суток пророссийские незаконные вооруженные формирования 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении зафиксировано больше всего нарушений противником режима неприменения оружия. «Начались сутки вражеским обстрелом опорных пунктов сил АТО в районе н.п. Новотроицкое, во время которого бандформирования применили ствольную артиллерию калибра 122 мм, 120-мм минометы и вооружение БМП. Позже боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов по нашим укреплениям неподалеку Березового и Чермалыка. Под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов сегодня также попали позиции вблизи Красногоровки, Марьинки и Богдановки», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, наиболее вопиющим фактом нарушения условий неприменении оружия со стороны боевиков на этом направлении сегодня стал обстрел позиций сил АТО, которые расположены возле поселка Новолуганское, что на Светлодарской дуге. Там оккупанты выпустили по одному из наших опорных пунктов более двух десятков 120-мм мин. От этого обстрела пострадала и инфраструктура местного сельхозпредприятия. В частности, были повреждены две свинофермы, на одной из них возник пожар. К счастью, никто из работников хозяйства не пострадал.

Кроме того, в течение сегодняшнего дня боевики не прекратили оказывать вооруженные провокации в южном и восточном пригороде Авдеевки. Били там из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А из окрестностей временно оккупированной Горловки пророссийские вооруженные банды вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе поселка Зайцево, из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов.

На луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась. Боевики совершили только одну вооруженную провокацию. Произошло это вблизи Крымского. Обстрел бандиты осуществляли из минометов калибра 82 мм.
ForUm

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