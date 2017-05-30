Шквальный ветер и ливни пронеслись по некоторым районам столицы.
Так, на улице Смольной в районе метро «Васильковская» дерево упало на несколько припаркованных машин. По информации ТСН, повреждены не 5 авто.
Неподалеку от метро «Демеевская» ливнем затопило улицу Кировоградскую.
Напомним, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киеве и Киевской области до конца текущих суток ожидается гроза.
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