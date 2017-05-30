В Оболонском районе столицы в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля пострадали 10 человек, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В 12:50 в дежурную часть столичной полиции поступила информация о том, что на проспекте Минском возле остановки общественного транспорта «Лесная» произошло столкновение маршрутного такси «Богдан» с автомобилем «Ауди А6». По предварительной информации, автомобиль по неизвестным причинам выехал на встречную полосу», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в результате ДТП водитель и восемь пассажиров общественного транспорта каретами «скорой» доставлены в медицинские учреждения. По информации врачей, они получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины, стресс, у одного человека - возможно перелом носа. Водитель «Ауди» - 30-летний житель Киевщины - госпитализирован с переломом бедра, ссадинами и ушибами.

Следователи решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители установят причины и обстоятельства ДТП.