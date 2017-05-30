По материалам Службы безопасности Украины прокуратурой Автономной Республики Крым открыто уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, а именно - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленного на совершение таких действий.

«Открытое уголовное производство является беспрецедентным, ведь впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины. Важность этого процесса определяется тем, что агрессия России принесла обездоленность и заставила покинуть места проживания тысячи украинских граждан, особенно это касается крымских татар, которые второй раз за шестьдесят лет фактически переживают геноцид со стороны тоталитарного режима. Агентство ООН по делам беженцев оценило количество внутренне перемещенных лиц в десять тысяч, большинство из которых - крымские татары, а треть – дети», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что СБУ шаг за шагом собирала информацию о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики. «Именно работа спецслужбы позволила создать доказательную базу и начать это резонансное для украинского и международного общества уголовное дело. Во время досудебного следствия особое внимание будет уделено фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет-ресурсы, ненависти к народам Украины. Надлежащую правовую оценку получат и другие действия, направленные на устранение препятствий для вторжения вооруженных сил РФ на территорию нашего государства и создание условий, в том числе путем манипуляций общественным сознанием через СМИ и интернет, для незаконной аннексии Автономной Республики Крым», – сказано в сообщении.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.