Кабинет Министров Украины не имеет никаких планов по повышению цен на газ для потребителей 1 октября.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопросы журналистов в Тернопольской области, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, комментируя информацию о якобы планах правительства повысить цену на газ с 1 октября до 8500 грн, Гройсман заявил: «Слышал информацию, что правительство собирается поднять цену на газ до 8,5 тыс грн. Хочу подчеркнуть, что это никоим образом не отвечает действительности. Это абсолютная ложь».
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