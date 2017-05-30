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Национальное антикоррупционное бюро до 31 мая определится, отпускать или нет отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова на лечение в США. 

Об этом сказал во вторник руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает Укринформ.

«Сроки рассмотрения истекают завтра. Я жду от детективов информацию о результатах его рассмотрения», - сказал он.

Холодницкий также подтвердил, что Насиров накануне подал в НАБУ ходатайство, в котором просит вернуть ему загранпаспорт.

Руководитель САП выразил надежду, что расследование по делу Насирова будет завершено в начале июня. 

Сейчас, подчеркивает Холодницкий, следствие проводит судебно-медицинскую экспертизу, чтобы подтвердить факт проведения операции Насирову во время его задержания в марте текущего года.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.
ForUm

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