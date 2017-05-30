В последний день весны в Украине будет наблюдаться жаркая погода с осадками, а 1 июня температура воздуха немного снизится. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра в Украине - местами дождь, гроза. Температура воздуха в течение дня - +25 +29 градусов. В Киеве - такая же ситуация: местами дождь, гроза, днем жаркие +28 градусов», - отметила она.

1 июня, по словам Диденко, в Киеве температура воздуха снизится, днем около + 21 + 22 градусов.