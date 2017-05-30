На переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном вчера в Париже не поднимался вопрос об освобождении украинских политзаключенных, главы государств обсуждали, «возможно ли хоть что-то сделать, чтобы все с мертвой точки сдвинуть» в урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече в Париже судьба украинского журналиста Романа Сущенко и других незаконно заключенных в России украинцев.

«Конкретные вопросы не поднимались, речь заходила в целом об украинском урегулировании, о необходимости интенсифицировать процесс урегулирования, оценить причины нынешней пробуксовки и вместе посмотреть, возможно ли хоть что-то сделать, чтобы все с мертвой точки сдвинуть», - сказал Песков, сообщает УНИАН.

Напомним, супруга украинского журналиста Романа Сущенко, который незаконно удерживается в России, обратилась за помощью в освобождении мужа к жене французского президента Бриджит Макрон.