В Польше налоги в Управление социального страхования (ZUS) в первом квартале этого года платили более 330 тыс. иностранцев, из которых 227 тысяч являются украинцами (68%). Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

«В первом квартале украинцев (которые платят страховку - ред.) было 227 тысяч. Их количество растет быстрее - в первом квартале на 90%, а по сравнению с первым кварталом 2015 года - в четыре раза», - отмечает издание.

Среди иностранцев растет также количество застрахованных белорусов и молдаван (на 60%), а также индианцев (на 40%).

Издание оценивает, что при минимальной зарплате в 2017 году на уровне 2 тыс. злотых польская система страхования ежегодно могла бы получать от иностранцев сейчас около 2,2 млрд злотых (примерно 600 млн долл.).

Издание отмечает, что по разным расчетам, в Польше находится сейчас от 600 до 1 млн иностранцев, из которых легально работает только 50-60%.