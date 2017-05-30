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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о лживой пропаганде российского информагентства Sputnik и телеканала RT являются продолжением антироссийской кампании.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в этих оценках отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции с главой МИД Нигерии. - И наши западные партнеры никак не могут из этой инерции выбраться».

«Но самое главное во всех этих обвинениях то, что мы не видим ни одного конкретного факта, - указал Лавров. - Ни про хакеров, ни про какие-то закулисные дела по вмешательству в выборы чуть ли не всех стран западного мира, ни по вопросу, который связан с обвинениями в нарушении прав представителей ЛГБТ в Чечне или на любой другой части РФ, - ни одного конкретного факта, ни одной фамилии».

«Если будут факты и будут фамилии, тогда наши ответы будут конкретные, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Но никакого отношения к подавляющему большинству обвинений мы не имеем».

Накануне Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным критически отозвался о деятельности российского информагентства Sputnik и телеканала RT в период предвыборной кампании во Франции, назвав их органами оказания влияния и лживой пропаганды.

 

 
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