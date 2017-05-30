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Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на открытом судебном заседании по «газовому делу» Александра Онищенко.

Об этом журналистам сообщил председатель САП Назар Холодницкий, передает Украинская правда.

Он отметил, что рассматривать дело будет Соломенский суд.

«Закон предусматривает 10 дней для предварительного досудебного заседания, но так случилось, что мы редко в это время почему-то укладываемся. Мы будем настаивать на открытом судебном заседании», - сказал Холодницкий.

Он сообщил, что по газовому делу есть 9 беглецов.

«По беглецам в этом деле – 9 человек находятся в розыске... Об этих лицах будем инициировать процедуру заочного осуждения», - сказал он.

Холодницкий напомнил, что некоторые фигуранты этого дела бежали после того, как суды их отпускали из-под стражи.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ завершили вручения обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам по так называемому «газовому делу».
ForUm

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