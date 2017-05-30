Правительство поддерживает львовскую городскую власть в вопросе утилизации твердых бытовых отходов, однако не может решить ее вопрос строительства мусороперерабатывающего завода. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пребывания во Львовской области, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Я не могу вам построить мусороперерабатывающий завод, потому что ваш мусороперерабатывающий завод должен построить Львовский горсовет. У него для этого есть деньги, полная поддержка правительства, уже даже есть разрешения, экспертизы для того, чтобы на Грибовичской свалке навести порядок, ничего не сдерживает», - заявил Гройсман.

Он отметил, что бюджет развития Львова составляет около 2 миллиардов гривен, что дает возможность построить не один мусороперерабатывающий комплекс. Кроме того, по словам премьер-министра, Львовская областная власть имеет четкую позицию в вопросе выделения земельных участков для этого и помощи городской власти.

«С нашей стороны я подтверждаю еще раз – полная поддержка и максимальное содействие там, где нужно, - подчеркнул глава правительства. - Я готов в любое время Львову помогать решить эту проблему и помогаю по сегодняшний день. Единственное, что я не могу сделать – это заменить работу Львовского городского совет».

Напомним, 21 апреля Львовская областная государственная администрация, облсовет, горсовет и органы местного самоуправления Львовщины, на территории которых расположены полигоны/свалки захоронения твердых бытовых отходов, заключили и подписали двухлетний Меморандум об обращении с твердыми бытовыми отходами.