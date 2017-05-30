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Украина не сможет восстановить пассажирские и грузовые перевозки с Россией, пока не вернет все захваченные территории.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в интервью журналу «Країна», сообщает Gazeta.ua.

«Пока эти территории оккупированы, мы не можем принимать никаких мер для восстановления ни пассажирского, ни грузового сообщения. Война не останавливается ни на день, несмотря на все заверения с российской стороны. Я сторонник того, что пока Москва не сгорит, мы ничего не закончим», - отметил он.

По словам Омеляна, проблема не в оккупированных территориях, а в том, что это традиционная политика российского правительства. «Даже если угроза будет нивелирована, через 10-20 лет опять встанет та же проблема. Потому что это - ментальность российской нации», - считает министр.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что Украина восстановит авиасообщение с Россией после возврата Крыма, Донбасса, а также Кубани.
ForUm

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