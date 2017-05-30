также в разделеОбщество
Суд отказался рассматривать дело замглавы Минздрава 14
По факту развязывания чиновниками РФ гибридной войны против Украины завели дело 16
По «газовому делу» Онищенко – 9 беглецов 13
Гройсман – львовянам: Я не могу вам построить мусороперерабатывающий завод 60
РФ обвинила ЕС в «визовом геноциде» крымчан 46
СМИ: «ВКонтакте» закрывает офис в Киеве 375
Львовский облсовет захватили русскоязычные националисты 270
НАБУ доказало, что обыскивало Окружной админсуд Киева законно 21
Мэр и депутаты Чопа погорели на взятке 48
Осенью в Киеве выступит Sting 25
Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса 131
Дело скандального пранкера направлено в суд 28
Львов сегодня в трауре 77
В МИД объяснили, когда украинцам могут отказать в безвизовом въезде в ЕС 117
Глава района на Киевщине пойдет под суд 33
В офисе компании-разработчика ПО для е-деклараций проводят обыски 51
Геращенко подтвердил убийство сотрудника «Укрспирта» 304
Дорн отменил концерт в Одессе 76

Офицеры запаса, которые уже проходили военную службу, не будут подпадать под призыв в соответствии с приказом министра обороны Украины. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

«Те офицеры, которые уже проходили службу, к службе привлекаться не будут», - сказал Артеменко.

Отвечая на вопрос журналистов, когда начнут получать повестки те офицеры запаса, которые будут служить впервые, заместитель начальника Генштаба не назвал конкретной даты. Он только отметил, что после визирования приказа министра обороны в Минюсте, соответствующая информация будет передана по специальным каналам связи. «Это произойдет очень быстро. Будет определен срок для оповещения. Он измеряется месяцами. Дальше начнут работать призывные комиссии, в частности, военно-врачебные комиссии» – пояснил он, сообщает УНИАН.

Также Артеменко отметил, что возможны случаи, когда офицер запаса сам захочет проходить службу, но его не допустят врачи. «Такой вариант также возможен», - сказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

Напомним, 30 мая министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, который вступит в силу после визирования Министерством юстиции.

В январе 2017 года в Генштабе сообщили, что в нынешнем году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Всего планируется призвать около четырех тысяч человек.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

85
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года