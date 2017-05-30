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Россия обвинила Европейский Союз в «визовом геноциде» в отношении жителей оккупированного Крыма. соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ ведомства Алексей Мешков.

«У нас практически не проходит ни одной встречи по линии ЕС, чтобы мы не ставили эту тему — прежде всего, этот визовой геноцид, который ввели против крымчан в Евросоюзе», — сказал он, выступая в Общественной палате, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва ведет «тяжелые бои» с Брюсселем по этому вопросу.

Как сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим. 

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Донбасса и незаконно аннексированного Крыма, смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, когда украинский суверенитет будет восстановлен на этих территориях. 

В свою очередь пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявил, что жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом гражданина Украины. 
ForUm

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