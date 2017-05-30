В Москве и Московской области в результате вчерашнего урагана погибли 16 человек, более ста пострадавших остаются госпитализированными, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в столице России повалены несколько тысяч деревьев и повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек: в столице погибли 11 человек, в области — трое.

Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число жертв стихии в Подмосковье возросло до 5 человек, пострадали 34. Таким образом, общее число жертв стихии возросло до 16 человек.

Напомним, в понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и металлические конструкции.