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Российская соцсеть «ВКонтакте» закроет свой офис в Киеве. Об этом vc.ru сообщил источник внутри компании и подтвердил участник рынка, знакомый с ситуацией.

По словам собеседников издания, руководство соцсети приняло решение сократить часть сотрудников офиса.

Некоторых из специалистов, связанных с рекламой, могут перевести в московский офис.

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников не смог подтвердить закрытие украинского офиса соцсети. 

«ВКонтакте» открыла украинский офис в марте 2012 года. У соцсети «Одноклассники», которая тоже входит в Mail.Ru Group, не было собственного украинского представительства.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

 
ForUm

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