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Обыски в помещении Окружного административного суда Киева и по месту жительства председателя суда санкционированы и проводились в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 на основании анализа электронной декларации по факту возможного незаконного обогащения Председателя ОАСК (ч.2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба НАБУ.

«Перед началом обыска детектив НАБУ представился и предъявил заместителю руководителя аппарата Окружного админсуда решение следственного судьи, что было зафиксировано на видео, фрагмент которого НАБУ публикует», - подчеркнули в ведомстве.

29 мая на сайте суда было распространено заявление собрания судей ОАСК о якобы «правовом беспределе» и «давлении» со стороны детективов НАБУ при проведении следственных действий (обыска) в помещении ОАСК 26 мая 2017.

«Еще раз подчеркиваем, что все следственные действия были законными. Какие-либо заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности Бюро, в частности с делом об обжаловании назначения первого заместителя директора Национального бюро Гизо Углавы, безосновательны. Расследование по факту незаконного обогащения председателя ОАСК начато детективами НАБУ 9 декабря 2016. Тогда как дело об обжаловании назначения Углавы зарегистрирована в ОАСК 11 апреля 2017 года», - говорится в сообщении.

В целом, начиная с декабря 2015 года, в работе ОАСК было 28 дел, ответчиком в которых выступало НАБУ.

Напомним, 26 мая в здании Окружного административного суда Киева сотрудники НАБУ провели обыск по делу о незаконном обогащении его председателя

Окружной админсуд Киева заявил о намерении обратиться в Высший совет юстиции и Совет судей Украины по факту вмешательства НАБУ в деятельность суда и давления на судей.    
ForUm

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