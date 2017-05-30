Гражданину Украины может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях по нескольким причинам.

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Украинцу может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях при условии, если гражданин:

• находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;

• находится в списке лиц, въезд которых хотя бы в одной стране ЕС, запрещен;

• осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;

• является объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;

• если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;

• если нет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.

Как ранее сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.