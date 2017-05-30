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Гитарный рок-тур Sting's 57th&9th World Tour стартовал в Северной Америке, посетил Европу и теперь проходит в Центральной и Южной Америке; далее идет Азия. После этого Sting вернется в Европу для выступлений летом на фестивалях и продолжит осенний тур новыми анонсированными шоу в Украине, Австрии, Болгарии, России, Литве, Польше, Венгрии и Македонии. Об этом говорится на сайте музыканта.

В туре 57th & 9th World Tour Стинга сопровождает группа из 3-х музыкантов, в том числе его давний гитарист Доминик Миллер, Джош Фриз (ударные) и Руфус Миллер (гитара).

Продажа билетов начнется в пятницу, 2 июня с 10:00 на сайте организатора, передает УНИАН.

«57th & 9th» — 12-ый студийный альбом Sting и его первая работа в стиле рок/поп за последние десять лет.  
 
ForUm

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