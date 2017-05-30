Пятый квартал подряд фиксируется рост капитальных инвестиций. На первый взгляд, это дает надежду на закладывание основ для качественного и устойчивого экономического роста в Украине в перспективе. Однако после проведения более глубокого анализа не все так радужно. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

По его мнению, велика вероятность того, что достигнутый рост инвестиций не конвертируется в нужные экономические и социальные эффекты.

«Ухудшается отраслевая структура инвестирования, хотя незначительные ресурсы следует тратить с особой тщательностью. Так, в 1 квартале этого года по сравнению с 2013 годом более чем в два раза выросла доля капитальных инвестиций в сельское хозяйство (с 7,4% до 16,8%), при этом сократилась доля кап. инвестиций в промышленность (с 39% до 34,7%) и строительство (с 16,3% до 14,2%). О чем это говорит?

1. Отрасли, которые могут стать мультипликаторами экономического роста, со всеми положительными вытекающими из него для социального развития, не в приоритете у государства;

2. Консервируется деиндустриализация страны;

3. Украине уготовили роль сырьевого придатка для развитых экономик.

«Также не добавляет оптимизма и структура капитальных инвестиций по источникам финансирования. Собственные средства предприятий становятся едва ли не единственным ресурсом для капвложений, поскольку доля средств из госбюджета упала до 0,8% в 1 квартале этого года, из местных бюджетов – до 3,4%, от иностранных инвесторов – до 1,5%, а банковское кредитование на эти цели – до 5%», - написал он.

Арбузов считает, что сначала правительство ограбило предприятия, разорвав экономические связи со странами СНГ, отобрав средства на счетах в банках-банкротах после так называемой «чистки», и обложив их инфляционным налогом. А теперь, по его мнению, собранные с экономики в виде налогов и сборов государственные средства вместо стимулирования экономики лежат мертвым грузом на счетах в госбанках.

«Частные банки в основной массе либо дышат на ладан, либо вкладываются в ОВГЗ и в любом случае никого не кредитуют. Так что рост капитальных инвестиций вроде и есть, но поводов для оптимизма мало», - резюмировал бывший глава Нацбанка.