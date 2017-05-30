Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по поводу Украины. Об этом газете «Известия» рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы не против более активного диалога с новой администрацией США по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Более того, с российской стороны за последнее время не раз подчеркивалось: как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления — ранее им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, — с нашей стороны будет готовность приступить к предметному обсуждению всех возникающих проблем. Но главное не это, а то, что диалог с нами при всей его важности не может подменить диалог Вашингтона с Киевом. Проблема с выполнением Минских договоренностей связана с поведением киевских властей, которые однозначно ведут линию на их срыв и ревизию», — рассказал Рябков.

Между тем, как сообщают источники «Известий» в администрации президента РФ, роль главного переговорщика от России останется за помощником президента Владиславом Сурковым. По словам экспертов и политиков США, американский президент Дональд Трамп готов к компромиссам по Украине взамен на уступки со стороны России в других вопросах.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют перезапустить переговоры с Россией по Украине.