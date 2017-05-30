Премьер-министр Британии Тереза Мэй готова отказаться от переговоров с Европейским Союзом о Brexit и от последующего соглашения с ЕС. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на Reuters.

По словам Мэй, она откажется от переговоров, если «будет вынуждена».

«Мы будем продолжать переговоры, чтобы подписать хорошее соглашение, но, как я уже говорила, лучше пусть не будет никакого соглашения, чем плохое», - сказала она.

Иного мнения придерживается соперник Мэй на предстоящих парламентских выборах в Британии Джереми Корбин. Он заявил, что, в случае победы на выборах, обязательно достигнет соглашения с ЕС.

Соглашение между Британией и ЕС станет основой регулирования торговых и дипломатических отношений после Brexit.

Напомним, 29 марта Великобритания начала процесс выхода из ЕС.