Без открытого и искреннего диалога прогресса по украинскому и сирийскому вопросу не будет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом он написал в Facebook по итогам встречи в Париже с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Европейская правда.

«Мы провели прямой, откровенный обмен мнениями. Я сказал все, что думал президенту Путину. Нас разделяют общие противоречия. Мы видим, как строить совместные действия. Если у нас не будет открытого, искреннего диалога, то у нас не будет прогресса ни по украинскому, ни по сирийскому вопросу», - отметил президент Франции.

Напомним, вчера Макрона заявил, что в случае эскалации конфликта на востоке Украины санкции против России надо усилить. Он также призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Также президент Франции назвал телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik «органами лживой пропаганды».